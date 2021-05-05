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Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в обстрелах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины четыре раза за прошедшие сутки 4 мая обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении уточняется, что огонь с украинской стороны велся с применением минометов калибра 120 мм, станковых гранатометов и стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Донецкий, Калиновка, Логвиново и Смелое.

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Согласно данным ЛНР, в результате снайперского обстрела Смелого был ранен военнослужащий республиканской Народной милиции.

Между тем в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили о шести обстрелах позиций украинских военных в Донбассе. С начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих нет, говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в фейсбуке.

Кроме того, как сообщила пресс-служба отдела коммуникаций полиции Донецкой области Украины, в ночь с 4 на 5 мая была обстреляна больница в украинском городе Красногоровка и повреждена линия электропередачи.

Отмечается, что в первом корпусе Марьинской центральной районной больницы, расположенной вблизи линии соприкосновения, повреждены окна. Также нанесен ущерб помещениям станции скорой помощи и автомобилю экстренной медицинской помощи.

В свою очередь, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК сообщили, что украинская армия за сутки два раза обстреляла территорию ДНР.

Донбасс ЛНР ВСУ Украина

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