Подрывы льда в районе Благовещенска со стороны Китая пока отменены

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Китайская сторона отложила запланированные на пятницу подрывы льда на трансграничной реке Амур в районе грузового порта Хэйхэ, который расположен напротив столицы Амурской области - Благовещенска, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"В связи с изменением ледовой ситуации, при повторном обследовании реки китайскими специалистами, было решено отложить взрывы льда", - говорится в сообщении.

Дальнейшие решения о подрывах на Амуре будут зависеть от движения льда по реке и угрозы формирования заторов.

Как сообщалось, для ликвидации затора, который угрожал инфраструктуре Хэйхэ (КНР), китайская сторона уведомила власти Приамурья о проведении взрывных работ в первой половине дня в пятницу.

В четверг огромные глыбы льда во время ледохода на Амуре вышли на берег в районе Утеса на городской набережной в Хабаровске. Под напором больших льдин не выдержало железобетонное ограждение.