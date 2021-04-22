Ледоход на Амуре выдавил глыбы льда на набережную в Хабаровске

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Огромные глыбы льда во время ледохода на Амуре вышли на берег в районе Утеса на городской набережной в Хабаровске.

Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение. Очевидцами происшествия стали хабаровчане, которые прогуливались в это время по набережной. Куски льда рассыпались по пешеходной дорожке. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Хабаровске установилась аномально теплая погода для конца апреля. Температура воздуха прогрелась до 23 градусов тепла. Несколько дней назад река почти полностью очистилась ото льда, но с верховьев Амура время от времени еще продолжает идти лед. Кроме того, льдины скопились на берегу возле Утеса.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил в кратчайшие сроки восстановить поврежденный ледоходом участок набережной реки Амур в центре города. По его словам, снесены 4 пролета ограды и верхние бетонные опоры на протяжении 12 метров.

"Служба заказчика уже обследовала место, серьезного ущерба нет. Поручаю министерству культуры, в ведении которого находится набережная, восстановить ограждение в самый короткий срок. Люди должны спокойно и безопасно провести майские выходные", - написал Дегтярев в своем Телеграм-канале.