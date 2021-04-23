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Китай уведомил о подрывах льда в районе столицы Приамурья

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Подрывы льда на трансграничной реке Амур запланированы китайской стороной в пятницу в районе грузового порта Хэйхэ, который расположен напротив столицы Амурской области - Благовещенска, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Как уведомила китайская сторона и по расчетам, проведенным спасателями-взрывниками поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, взрывные работы не повлияют на инфраструктуру Благовещенска", - говорится в сообщении.

Однако жителей и гостей города призывают воздержаться от посещения набережной в районе проведения взрывных работ. Подрывы льда намечены с 10:00 (4:00 мск) для ликвидации затора, который угрожает инфраструктуре китайского Хэйхэ. На набережной реки будут выставлены наблюдательные посты.

Как сообщалось, в четверг огромные глыбы льда во время ледохода на Амуре вышли на берег в районе Утеса на городской набережной в Хабаровске. Под напором больших льдин не выдержало железобетонное ограждение.

Амур Россия Благовещенск Китай

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