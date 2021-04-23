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На сахалинском судне произошло возгорание в южнокорейском порту

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Началась проверка по факту пожара на сахалинском рыболовном судне "Прометей", стоящего в южнокорейском порту Пусан, сообщили агентству "Интерфакс" в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания на рыболовном траулере "Прометей" (судовладелец ООО "Росрыбфлот", порт приписки - Невельск Сахалинской области)", - сказал официальный представитель ведомства.

Он подчеркнул, что в ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдения судовладельцем требований законодательства в сфере обеспечения безопасности плавания.

Пожар произошел в четверг во время выполнения сварочных работ у причала судоремонтного завода в морпорту Пусана. По предварительным данным транспортной прокуратуры, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы. Возгорание потушено. Судно получило повреждения.

Пусан Южная Корея

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