Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Пожар произошел на траулере близ Магадана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в подсобном помещении на траулере "Ахтиар" в Магаданской области, угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Возгорание началось на судне в 200 километрах от Магадана, огонь охватил 150 коробов гофратары.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас пожар локализован. На судне находятся 84 моряка, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Источник добавил, что рядом с рыболовецким траулером находится спасательное судно, проводится проливка конструкций.

Магаданская область

Новости

Черноморский флот применит истребители и ПВО при отражении условного авиаудара

Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе

Объем российского долгового рынка в 2020 году достиг 29% ВВП

Козак заявил о возможности за год разрешить ситуацию в Донбассе

Козак заявил о возможности за год разрешить ситуацию в Донбассе
Пандемия коронавируса

Попова посоветовала россиянам отдохнуть летом внутри страны

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что ношение масок убережет РФ от третьей волны COVID

Попова заявила, что ношение масок убережет РФ от третьей волны COVID

Путин в послании обозначит ориентиры социально-экономического развития

Пандемия коронавируса

У 1% от вернувшихся из-за рубежа россиян выявили коронавирус

У 1% от вернувшихся из-за рубежа россиян выявили коронавирус

Введение в РФ служебной тайны в сфере обороны объяснили защитой военных секретов

В Кремле напомнили, что "Северный поток 2" не имеет отношения к США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');