Пожар произошел на траулере близ Магадана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в подсобном помещении на траулере "Ахтиар" в Магаданской области, угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Возгорание началось на судне в 200 километрах от Магадана, огонь охватил 150 коробов гофратары.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас пожар локализован. На судне находятся 84 моряка, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Источник добавил, что рядом с рыболовецким траулером находится спасательное судно, проводится проливка конструкций.