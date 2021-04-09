Следственные органы начали проверку по факту возгорания на траулере в Охотском море

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Процессуальная проверка организована по факту возгорания на рыболовном траулере в Охотском море, говорится на сайте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ в пятницу.

"По факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении. Статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

Как сообщалось, 8 апреля на рыболовецком траулере "Ахтиар", находящемся в водах Охотского моря, произошел пожар. В трюме, в подсобном помещении загорелась гофротара. Экипажу удалось локализовать ее тление, никто не пострадал. На борту в момент пожара находились 84 члена экипажа.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что возгорание на судне случилось в Магаданской области в 200 км от Магадана.

По данным международной информационной системы Equasis, судно Ahtiar (номер IMO 8411085) 1985 года постройки ходит под флагом РФ, судовладельцем является ООО "Рыбокомбинат "Островной" (Сахалинская область).