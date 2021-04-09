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Следственные органы начали проверку по факту возгорания на траулере в Охотском море

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Процессуальная проверка организована по факту возгорания на рыболовном траулере в Охотском море, говорится на сайте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ в пятницу.

"По факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении. Статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

Как сообщалось, 8 апреля на рыболовецком траулере "Ахтиар", находящемся в водах Охотского моря, произошел пожар. В трюме, в подсобном помещении загорелась гофротара. Экипажу удалось локализовать ее тление, никто не пострадал. На борту в момент пожара находились 84 члена экипажа.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что возгорание на судне случилось в Магаданской области в 200 км от Магадана.

По данным международной информационной системы Equasis, судно Ahtiar (номер IMO 8411085) 1985 года постройки ходит под флагом РФ, судовладельцем является ООО "Рыбокомбинат "Островной" (Сахалинская область).

Охотское море

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