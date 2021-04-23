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В Киеве сообщили о гибели украинского военного при обстреле в Донбассе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В пресс-центре украинского штаба операции Объединенных сил заявили, что за минувшие сутки в Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, один украинский военнослужащий погиб.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили в пятницу, что украинская армия 12 раз обстреляла территорию ДНР за прошедшие сутки.

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В свою очередь в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК сообщили "Интерфаксу", что Вооружённые силы Украины трижды за прошедшие сутки обстреляли территорию ЛНР.

19 апреля политические советники "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) обсудили в формате видеоконференции имплементацию "франко-немецких кластеров" по выполнению Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

20 апреля стороны вооруженного конфликта в Донбассе обсудили на экстренном заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) дополнение к действующим Мерам контроля перемирия. Теперь документ планируется обсудить на заседании ТКГ 28 апреля.

Украина Донбасс

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