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Украинский военный в Донбассе погиб при подрыве автомобиля ВСУ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", сообщили в пресс-центре украинского штаба операции Объединенных сил на странице ООС в фейсбуке.

Еще трое военнослужащих получили травмы в результате подрыва, говорится в сообщении.

23 апреля в пресс-центре ООС сообщали о гибели украинского военного в результате обстрелов в Донбассе.

Донбасс Украина ВСУ ООС

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