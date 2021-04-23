Авиакомпании вывезли из Турции почти 59 тысяч пассажиров

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские и турецкие авиакомпании вывезли из Турции 58,6 тысяч пассажиров на 265 рейсах, сообщили в Росавиации. Ведомство отметило, что до 1 июня будет вывезено еще около 60 тысяч человек.

Также в Росавиации рассказали, что российские авиакомпании вывезли 2,1 тысячу пассажиров на 8 рейсах из Танзании.

"С 23 по 30 апреля российскими авиакомпаниями планируется выполнить 39 вывозных рейсов из Турции и 2 рейса из Танзании. Турецкими авиакомпаниями запланирован 21 вывозной рейс в Москву, Санкт-Петербург и Грозный", - отметили в ведомстве.

"Перевозчикам рекомендовано усилить работу кол-центров и обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов. Также авиакомпаниям рекомендовано применять гибкую политику формирования тарифов", - добавили в Росавиации.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. На момент запрета рейсов в Турции находилось около 50 тысяч человек, еще столько же вылетели через аэропорт Стамбула в третьи страны.