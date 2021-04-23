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США и Турция обсудили отношения накануне годовщины геноцида армян

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эпдоганом пути укрепления отношений между Вашингтоном и Анкарой.

"Президент Джо Байден в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил заинтересованность в конструктивных отношениях и расширенном сотрудничестве между странами", - цитируют американские СМИ заявление Белого дома.

Отмечается, что лидеры согласились встретиться на саммите союзников НАТО в июне.

Между тем ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян. В Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года.

Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году, пишет издание.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

Между тем, президент Армении Армен Саркисян направил письма руководителям более 20 государств и международных организаций, в том числе, главам России, США, Франции, Германии, Италии, Папе Римскому.

Как сообщала пресс-служба президента, в письме Байдену Саркисян заявил, что в Армении приветствовали принятие Палатой представителей Конгресса США в 2019 году резолюции о признании геноцида армян, за которым последовало решение Сената США.

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