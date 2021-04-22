WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

Турция предупреждала, что такое решение ухудшит отношения Вашингтона и Анкары

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как отмечается, Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году. По сведениям издания, данное заявление будет сделано в ходе ежегодного выступления, приуроченного к дню памяти в субботу.

Чиновники добавили, что никаких окончательных решений не было принято что Байден еще может решить ограничиться символическим заявлением, не называя убийства геноцидом, как это делали другие президенты.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".