Вертолет Ingenuity на Марсе пролетел около 50 метров

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Третий полет вертолета Ingenuity ("Изобретательность") 25 апреля был проведен на скоростях и расстояниях, превышающих те, которые когда-либо были продемонстрированы ранее, даже при испытаниях на Земле, сообщается на сайте NASA.

Вертолет поднялся на 16 футов (5 метров) – ту же высоту, что и его второй полет. Затем он пролетел 50 метров (чуть больше половины длины футбольного поля), достигнув максимальной скорости 6,6 фута в секунду (2 метра в секунду).

"Сегодняшний полет был тем, что мы планировали, и все же он был не чем иным, как удивительным", - сказал Дэйв Лавери, руководитель проекта Ingenuity Mars Helicopter в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Ранее, 22 апреля, NASA сообщало, что вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") совершил второй успешный автономный полет. Вертолет Ingenuity поднялся на высоту пяти метров. Весь полет продолжался около 50 секунд.