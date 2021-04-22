Вертолет НАСА совершил второй успешный полет на Марсе

Миниатюрный робот-вертолет NASA Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в четверг совершил второй успешный автономный полет, сообщило НАСА.

Вертолет Ingenuity поднимался на высоту до пяти метров. Немного зависнув над поверхностью планеты, вертолет наклонился на 5 градусов и отлетел в сторону на два метра. После этого он вновь завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. Затем он отправился на свой "аэродром" для посадки. Весь полет продолжался около 50 секунд.

19 апреля в ходе успешного тестового испытания вертолет поднимался на высоту 3 метра и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Ранее в НАСА отметили, что вся операция будет выполняться автономно на основе команд, которые были отправлены на марсоход Perseverance для передачи вертолету Ingenuity.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В оставшееся время ему предстоит совершить как минимум еще три полета, в ходе которых он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity имеет 1,2 метра в диаметре и весит 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля. Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года. Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.