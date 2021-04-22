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Марсоход НАСА впервые извлек кислород из атмосферы Марса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Марсоход Perseverance ("Настойчивость") впервые извлек кислород из атмосферы Марса, сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Прибор, извлекающий кислород, называется MOXIE. Во время опыта он выработал около 6 граммов вещества за час. Такое количество обеспечивает для человека примерно 10 минут нормальной жизнедеятельности. В целом MOXIE рассчитан на производство до 10 граммов кислорода в час. После проверки функций прибора, ученые начнут его испытания в различных атмосферных условиях. Опыт был проведен 20 апреля, на 60-е марсианские сутки с момента приземления Perseverance на Марс.

Технология производства кислорода на Марсе в будущем поможет астронавтам изготавливать ракетное топливо на самой планете, а также создать для них атмосферу, пригодную для дыхания, пояснили в НАСА.

Ранее НАСА рассказало про проведение второго полета марсианского вертолета-дрона Ingenuity ("Изобретательность"). Ожидается, что дрон поднимется на высоту 5 метров. Во время первого полета он поднимался на высоту 3 метра и задержался на ней 39 секунд.

НАСА Perseverance Марс

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