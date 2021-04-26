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ЕС начал судебный процесс против AstraZeneca

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предприняла в минувшую пятницу юридическую процедуру против AstraZeneca по причине нарушения контракта коллективной закупки продукции фирмы. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

"Некоторые положения контракта не были соблюдены, и предприятие не было в состоянии представить убедительную стратегию для того, чтобы гарантировать ожидаемые поставки доз вакцины", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Для ЕК важно, продолжил он, чтобы была гарантирована быстрая поставка достаточного количества доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны по этому контракту.

"Европейская комиссия запустила эту юридическую процедуру от своего имени и от имени 27 государств-членов, которые все в этом поддерживают комиссию", - сообщил де Кеерсмакер.

AstraZeneca объявила в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компании. В марте AstraZeneca сообщила о новых задержках поставок Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями.

ЕС AstraZeneca

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