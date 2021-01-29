AstraZeneca согласилась раскрыть контракт о поставках ЕС ковид-вакцины

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca после повторного запроса Еврокомиссии согласилась опубликовать отредактированный контракт от 27 августа о поставках вакцины от коронавируса Евросоюзу.

"Комиссия приветствует стремление компании к большей прозрачности своего участия в реализации стратегии вакцин Европейского союза. Прозрачность и подотчетность важны для укрепления доверия европейских граждан и для уверенности в том, что они могут полагаться на эффективность и безопасность вакцин, закупаемых на уровне ЕС", - говорится в коммюнике ЕК.

В опубликованном документе замазаны отрывки, содержащие конфиденциальную информацию, к примеру, детали счетов.

В Еврокомиссии надеются, что в ближайшем будущем удастся опубликовать все контракты по соглашениям о предварительной закупке вакцин.

В контракте говорится о поставках Евросоюзу 300 млн дон вакцины с опционом еще на 100 млн. В Еврокомиссии ожидали, что к марту получат по меньшей мере 100 млн доз. На прошлой неделе AstraZeneca заявила, что вынуждена сократить ожидаемые к марту поставки примерно на четверть из-за проблем с производством на площадках в Бельгии и Нидерландах. Еще одной из причин задержки компания назвала затягивание согласования контракта европейскими чиновниками.

В Еврокомиссии возмутились и отметили, что ЕС финансировал разработку и внедрение вакцины и хотел бы получить препарат в полном объеме.

Гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио отверг претензии ЕС и заявил, что контракт не носил обязывающий характер и в нем компания обещала сделать все возможное, чтобы обеспечить прописанные объемы поставок. В Еврокомиссии возразили, что контракт все же был обязывающим, и предложили обнародовать документ.

Ранее опубликовать контракт о европейских закупках ковид-вакцины согласилась фирма фирма CureVac.