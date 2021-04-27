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США направят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны

США направят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны
Фото: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - США планируют направить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca для помощи другим странам. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на советника Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитта. Чиновник не указал, в какие именно страны поступит помощь.

Такое решение Вашингтон принял на фоне рекордных показателей заболеваемости и смертности от COVID-19 в Индии. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в стране 26 апреля. Байден также пообещал отправить в Индию кислородное оборудование, сырье для изготовления вакцин, экспресс-тесты и противовирусный препарат Ремдесивир.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что поставки не начнутся до завершения проверки запасов лекарств в США. Она добавила, что Соединенные Штаты располагают 10 миллионами доз вакцины AstraZeneca и ожидает, что еще 50 миллионов корпорация поставит в мае и июне. Псаки подчеркнула, что препарат от AstraZeneca не разрешен для использования в США, а значит эта вакцина не будет нужна американцам в течение ближайших месяцев. Однако она уточнила, что перед отправкой лекарств из США они пройдут проверку их качества.

Ранее администрация Байдена заявила, что в США достаточно доз вакцины Pfizer и Moderna для вакцинации всех взрослых амеркианцев. Обе компании должны поставить в общей сложности 600 миллионов доз к концу июля. Также в США возобновили вакцинацию препаратом от Johnson & Johnson.

До этого США обязались поставить 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca в Канаду и Мексику. Ранее несколько стран приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca после выявления случаев тромбоза при ее применении. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) также выявило аналогичную взаимосвязь после уколов вакциной от Johnson & Johnson, которая производится по схожей технологии.

Хроника 09 января 2020 года – 27 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca США Энди Славитт

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