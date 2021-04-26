Турция ввела локдаун до середины мая из-за роста COVID-заболеваемости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил о введении с четверга жестких ограничительных мер для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом, сообщают турецкие СМИ.

"С 29 апреля по 17 мая у нас будет действовать полный локдаун", - сказал Эрдоган.

В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение.

Кроме того, закрываются офисы и предприятия, кроме тех компаний, которым МВД страны разрешит работать.

По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений - снизить суточный прирост заболевших до 5 тыс. человек. В понедельник в Турции выявили 37,3 тыс. новых случаев коронавируса.

Всего в Турции за время пандемии выявили 4,6 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 38 тыс. человек умерли.