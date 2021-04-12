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Попова связала с Турцией 80% привозных случаев COVID-19 в России

Темпы снижения заболеваемости в России замедлились, отмечается рост числа случаев COVID среди молодежи и пожилых

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Около 80% "привозных" случаев заболевания коронавирусом в России приходится на россиян, прибывших из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса. (...) Из этого общего количества инфицированных почти 80% - это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", - сказала Попова на брифинге в понедельник.

По ее словам, Роспотребнадзор отмечает, что россияне из Турции привозят "самые разные мутирующие штаммы". Попова напомнила, что эпидемиологическая обстановка в Турции начала осложняться с первой декады марта и на сегодняшний день приостановки роста не наблюдается. В 58 провинциях страны заболеваемость растет, и британский штамм коронавируса зарегистрирован в каждой провинции.

Она отметила, что в России замедлились темпы снижения заболеваемости COVID-19: "Мы практически стоим на месте". По ее словам в последние три недели наблюдается уменьшение числа новых пациентов не более чем на 1,5% от недели к неделе, ранее этот показатель составлял 12%. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю в РФ составляет 45 случаев на 100 тысяч населения.

После снятия коронавирусных ограничений в некоторых регионах России наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей и молодежи.

"Снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 часов утра отмечено в 27 регионах страны, и еще в 20 отмечено снятие ограничений для лиц старше 65 лет. В течение двух недель после таких решений мы отмечаем вновь после стабилизации, после снижения цифр рост заболеваемости среди населения старшей возрастной группы и также среди молодежи", - сказала Попова.

Как стало известно ранее в понедельник, Россия с 15 апреля по 1 июня приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Турция Роспотребнадзор

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