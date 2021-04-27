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CNN узнал о готовящемся визите госсекретаря США на Украину в мае

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готовится отправить госсекретаря Энтони Блинкена на Украину в следующем месяце, сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Телеканал отмечает, что визит высокопоставленного дипломата США на Украину за несколько недель до потенциального саммита между Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным - это четкий сигнал поддержки Вашингтоном Киева.

Украинские официальные лица, по данным CNN, надеются, что Байден перед возможной встречей с президентом РФ найдет время для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Блинкена на Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США находится в Европе этим летом, сообщил источник в украинском правительстве.

В июне Байден отправится в Великобританию на саммит G7, а затем в Брюссель на саммит НАТО. Это будет первая его зарубежная поездка в должности президента США.

США Украина Россия Энтони Блинкен Джо Байден

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