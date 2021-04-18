Салливан заявил, что Байден и Путин встретятся при подходящих условиях

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.

"Я пока не буду углубляться в гипотетические предположения, потому что в настоящее время конкретики о саммите пока нет", - сказал он в интервью CNN в воскресенье.

Как он добавил, "мы это обсуждаем, и этот саммит должен был бы состояться при соответствующих обстоятельствах, чтобы это могло продвинуть вперед наши отношения".

Салливан отметил, что пока воздержится от гипотетических предположений о том, где и когда может пройти такая встреча.