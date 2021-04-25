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Помощник президента РФ не исключил встречу Путина и Байдена в июне

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена может состояться в июне, сообщил в воскресенье помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он заявил об этом, отвечая на вопрос, может ли в принципе такая встреча случиться или это непредсказуемо.

"Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1" ВГТРК).

Конкретизировать эти даты помощник президента не стал: "Я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь".

14 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что США предложили провести встречу Путина и Байдена в одной из европейских стран. При этом он заметил, что "пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам".

Позже Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве сейчас прорабатывается возможность встречи лидеров России и США летом этого года в Европе.

США Джо Байден Владимир Путин Юрий Ушаков

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