В США нацелили экспериментальную вакцину на несколько коронавирусов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ученые в США разработали экспериментальную недорогую вакцину, которая в перспективе, возможно, будет защищать людей от разных коронавирусов, сообщает портал Medical Xpress.

Стоимость одной дозы – менее $1, намного меньше, чем, например, стоимость дозы используемых в США вакцин Pfizer и Moderna.

Вакцина нацелена на часть спайкового белка вируса SARS-CoV-2.

В исследованиях на животных вакцина защищала свиней от двух заболеваний, вызванных двумя типами коронавируса, SARS-CoV-2 и вируса эпидемической диареи свиней.

Ученые разработали вакцину, которая должна следовать за частью спайкового белка коронавируса, называемой "пептидом вирусного слияния", который по существу является универсальным среди коронавирусов.

"Во всех последовательностях, которые были получены до сих пор для SARS-CoV-2, эта область спайкового белка вообще не показывает никаких изменений", - отмечает один из авторов исследования, профессор Университета Вирджинии Стивен Зейхнер.

Исследователи генетически изменили бактерии кишечной палочки, удалив патогенные части и добавив белок-мишень коронавируса на поверхность бактерий.

Затем инактивированные бактерии распознаются иммунной системой, которая и устанавливает защиту.

Вакцины на основе инактивированных бактерий существуют уже столетие и не требуют сверхглубокой заморозки.

Отмечается, что пока вакцина не предотвратила инфекцию, но защитила свиней от развития тяжелых симптомов и активировала иммунную систему свиней, чтобы более энергично реагировать на инфицирование.

По словам Зейхнера, теперь исследователям нужно настроить лучшую дозу, лучший маршрут введения вакцины и лучший график. Они также хотят экспериментировать с другими веществами, которые могут быть добавлены для дальнейшего усиления иммунного ответа.