Вакцину против нескольких коронавирусов испытали на животных

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ученые Института вакцин человека Дюкского университета (Duke Human Vaccine Institute, DHVI, США) испытали на приматах и мышах потенциальную вакцину, дающую защиту от нескольких коронавирусов, говорится в сообщении института.

"Потенциальная новая вакцина, разработанная сотрудниками Института вакцин человека Дьюка, доказала свою эффективность в защите обезьян и мышей от различных коронавирусов, включая SARS-CoV-2, а также SARS-CoV-1 и коронавирусов летучих мышей, которые потенциально могут вызвать следующую пандемию", - говорится в сообщении.

Исследовательская группа выявила рецептор-связывающий домен (участок вирусного белка, позволяет инфекции проникать в клетку), который присутствует на циркулирующих вариантах SARS-CoV-2 и вирусах летучих мышей, что делает их уязвимыми для перекрестно нейтрализующих антител.

Затем команда разработала наночастицу, воспроизводящую это уязвимое место. Наночастица сочетается с небольшим адъювантом - усилителем иммунного ответа.

В тестах на обезьянах вакцина из наночастиц блокировала инфекцию COVID-19 на 100%. Новая вакцина также вызвала значительно более высокие уровни нейтрализующих антител у животных, чем существующие вакцинные платформы или естественная инфекция у людей.

Как заявил директор DHVI Бартон Хейнс, слова которого приводятся в сообщении, выработавшиеся в результате введения вакцины антитела защищали организм от различных штаммов SARS-CoV-2 - британского, южноафриканского, бразильского. В целом эти антитела могут нейтрализовать "довольно большую группу коронавирусов", отметил Хейнс.

Как сообщалось, ранее ученые Университета Вирджинии разработали экспериментальную вакцину, нацеленную на несколько коронавирусов. Препарат, основанный на модифицированных бактериях, был испытан на свиньях.