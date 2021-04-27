Возвращение с МКС космического корабля SpaceX отложили из-за непогоды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon-1 SpaceX с четырьмя астронавтами на борту вернется на Землю после расстыковки с Международной космической станцией (МКС) 30 апреля, на два дня позже, чем планировалось, в связи с неблагоприятными погодными условиями для приводнения в Атлантике, сообщило НАСА.

Расстыковка корабля с МКС поизойдет 30 апреля в 17:55 по времени Восточного побережья США (1 мая в 00:55 по московскому времени). Приводнение в Мексиканском заливе планируется совершить 1 мая в 11:36 по времени Восточного побережья США (18:36 по московскому времени).

Crew Dragon-1 с астронавтами был запущен в середине ноября 2020 года. В состав экипажа вошли астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продолжалась около 5,5 месяцев.

24 апреля с МКС состыковался пилотируемый корабль Crew Dragon-2. На нем на станцию прибыли представители сразу трех космических агентств: астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Они пробудут на МКС по меньшей мере полгода.

Сейчас экипаж МКС состоит из 11 человек. 9 апреля на станцию на российском корабле "Союз МС-18" прибыли космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай.