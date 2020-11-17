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Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американские и японский астронавты перешли с корабля Crew Dragon компании SpaceX на борт Международной космической станции, сообщает NASA.

Это астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия должна продлиться полгода. После завершения миссии спускаемая капсула Crew Dragon-1 c астронавтами должна будет приводниться в Мексиканском заливе.

На МКС их встретили участники 64-й длительной экспедиции на МКС - командир станции космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Первый регулярный коммерческий пилотируемый корабль Crew Dragon-1 состыковался с модулем Harmony американского сегмента МКС в автоматическом режиме в 7:00 по московскому времени. Он стартовал вечером 15 ноября с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. По оценке NASA, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около $58 млн.

Первый тестовый полет к МКС с астронавтами на борту Crew Dragon совершил 30 мая. Он доставил на орбиту астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена. В марте 2019 года Crew Dragon совершил первый полет на МКС в беспилотном режиме.

Американские пилотируемые миссии прерывались после завершения программы шаттлов. С 2011 года астронавтов NASA доставляли на МКС российские "Союзы".

МКС Канаверал NASA SpaceX Crew Dragon

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