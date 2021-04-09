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Экипаж космического корабля "Союз МС-18" перешел на борт МКС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-18" перешел на борт Международной космической станции (МКС), трансляцию стыковки и перехода ведет "Роскосмос".

После проверки герметичности стыковки между кораблем и МКС был открыт переходной люк, после чего космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт НАСА Марк Ванде Хай перешли на борт станции. Их встретили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" стартовала в пятницу в 10:42 МСК с площадки №31 космодрома Байконур. Полет пилотируемого корабля прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа и 25 минут.

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит 191 сутки. Командир экспедиции Новицкий вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Ванде Хай и Дубров останутся на орбите на более продолжительный срок. Экипажу предстоит выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который отправят к МКС в июле. Также программа полета предусматривает проведение около 50 научных экспериментов.

МКС НАСА Роскосмос СОюз

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