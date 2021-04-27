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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
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Ученые придумали систему, убивающую SARS-Cov-2 менее чем за секунду

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Техасского университета A&M и его коллеги разработали экспериментальную систему, которая нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2 менее чем за секунду под воздействием высокой температуры, сообщает университет.

Отмечается, что в других исследованиях температура воздействовала на вирус в течение 1-20 минут, и это одновременно трудно и дорогостояще.

К ученым обратилась корпорация с просьбой изучить возможность термического уничтожения коронавируса за короткое время.

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Специалисты создали установку, в которой секция трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор, содержащий коронавирус, сначала нагревается, а потом быстро охлаждается.

По данным исследователей, если раствор нагреть почти до 72 градусов по Цельсию на полсекунды, он может уменьшить титр вируса или количество вируса в растворе в 100 тыс. раз, чего достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения его передачи.

Для своей будущей работе исследователи создадут микрожидкостный тестовый чип, который позволит им термически обрабатывать вирусы в течение еще более короткого времени.

Отмечается, что посекундная термическая обработка и позволяет использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Этот подход можно также применить к другим вирусам, которые распространяются по воздуху, например, к вирусу гриппа.

SARS-CoV-2 коронавирус

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