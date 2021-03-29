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Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство

Ученые нашли самый токсичный белок SARS-CoV-2 и нейтрализующее его лекарство
Фото: Jonathan Kitchen/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Исследователи Медицинской школы Мэрилендского университета определили наиболее токсичные белки, производимые SARS-COV-2, сообщает портал Medical Xpress.

"В своих экспериментах на плодовых мушках и клеточных линиях человека команда обнаружила клеточный процесс, который захватывает вирус, освещая новые потенциальные препараты-кандидаты, которые могут быть протестированы для лечения тяжелых пациентов с болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Ученые ввели каждый из 27 генов SARS-CoV-2 в клетки человека и исследовали их токсичность, а также создали 12 линий плодовых мушек для экспрессии белков SARS-CoV-2 (синтез белков в клетке под контролем соответствующих генов), которые могут быть токсичными.

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"Исследователи обнаружили, что вирусный белок, известный как Orf6, был самым токсичным, убивая около половины человеческих клеток. Два других белка (Nsp6 и Orf7a) также оказались токсичными, убив около 30-40% человеческих клеток", - отмечается в публикации.

Выяснилось, что токсичный белок Orf6 вируса "прилипает" к множеству человеческих белков, которые выполняют работу по перемещению материалов из ядра клетки.

Затем они обнаружили, что один из этих движущихся белков человека, на который нацелен вирус, блокируется препаратом селинексор, одобренным в США для лечения некоторых видов рака крови.

Отмечается, что селинексор, как и многие другие лекарства от рака, сам по себе токсичен. Тем не менее, он улучшил выживаемость человеческих клеток, атакованных коронавирусом, примерно на 12%, а также способствовал восстановлению легких и "генераторов энергии" в мышечных клетках.

В сообщении говорится, что в настоящее время селинексор, как и более 1 тыс. других препаратов, разрешенных в США, проходит клинические испытания на предмет использования при COVID-19.

SARS-COV-2 коронавирус

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