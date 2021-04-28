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Американские ученые придумали наночастицы-ловушки для коронавируса

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Исследователи из Чикагского университета разработали наночастицы, которые захватывают вирусы SARS-CoV-2 в организме, сообщает Science Daily.

Эти наночастицы привлекают вирус, имитируя клетки-мишени человека, затем изолируют его от других клеток и нацеливают на разрушение иммунной системой.

"Хотя терапия все еще находится на ранних стадиях тестирования, исследователи предполагают, что ее можно вводить с помощью назального спрея в качестве лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

Изготовленные из безопасных полимеров и фосфолипидов, наночастицы имеют диаметр около 500 нанометров – намного меньше клетки, поэтому они могут добираться до разных областей организма и более эффективно улавливать вирус.

На поверхности одних наночастиц ученые расположили белки ACE2, на которые нацелен коронавирус, на других - нейтрализующие антитела.

Специалисты проверили безопасность системы на модели мышей и не обнаружили токсичности. Затем они протестировали наночастицы на модели вируса, который не реплицируется (создание двух дочерних молекул ДНК на основе родительской молекулы ДНК), в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей и обнаружили, что они полностью блокируют проникновение в клетки.

Захваченные вирусы и наночастицы в дальнейшем уничтожались макрофагами – клетками, способными к захвату и перевариванию бактерий, погибших клеток, токсинов и т.п.

Исследователи также протестировали наночастицы с псевдовирусом в системе перфузии легких на паре донорских легких, продуваемых вентилятором, и обнаружили, что они полностью блокировали инфекцию в легких.

В сотрудничестве с исследователями из Аргоннской национальной лаборатории чикагские ученые протестировали наночастицы на живом вирусе и обнаружили, что их система подавляла вирус в 10 раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2.

Наночастицы можно хранить в стандартной морозильной камере и, в конечном итоге, вводить с помощью интраназального спрея, причем разработку можно использовать в качестве вакцины, считают разработчики.

США коронавирус

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