Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту.

Он уточнил, что вакцина Pfizer ожидается из двух источников: 473 тыс. дозы прибудут по программе COVAX "в сроках от 17 до 18 мая" и "где-то также в 500 тыс. доз" по прямому контракту от компании-производителя.

"(Вакцина -ИФ) Будет использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Наш" во вторник.

Также министр рассказал, что 500 доз китайской вакцины CoronaVac должны прибыть до 30 апреля.