Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту.

Он уточнил, что вакцина Pfizer ожидается из двух источников: 473 тыс. дозы прибудут по программе COVAX "в сроках от 17 до 18 мая" и "где-то также в 500 тыс. доз" по прямому контракту от компании-производителя.

"(Вакцина -ИФ) Будет использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Наш" во вторник.

Также министр рассказал, что 500 доз китайской вакцины CoronaVac должны прибыть до 30 апреля.

Украина Максим Степанов коронавирус COVID-19 COVAX Pfizer CoronaVac

Новости

Власти Кипра незаконно выдали 3,5 тыс. "золотых паспортов" родственникам инвесторов

Общепит США столкнулся с дефицитом куриных крылышек

В Турции заявили, что локдаун не коснется иностранных туристов

В Турции заявили, что локдаун не коснется иностранных туристов

Крейсер "Москва" вышел в Черное море на фоне отправки туда корабля США

Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Американский патрульный корабль направился в Черное море

Американский патрульный корабль направился в Черное море
Дипломатическое противостояние

Украина обязала российского консула в Одессе уехать из страны

Пандемия коронавируса

США направят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны

США направят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны

Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО

Трубоукладчик "Академик Черский" начал строить "Северный поток 2"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');