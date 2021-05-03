Соцопрос показал, что 29% украинцев переболели COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - На Украине еще не болели коронавирусом 65% опрошенных граждан, а о том, что переболели, сообщили 29% в ходе всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)

И заявивших, что болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

Отвечая на вопрос о готовности сделать прививку от COVID-19 в ближайшие месяцы, 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы.

На 16 апреля по официальной статистике (данные университета Джонса Хопкинса) на Украине переболели коронавирусом 1 974 056 человек.