Что случилось этой ночью: среда, 28 апреля

Расстыковка "Прогресса МС-14" с МКС, незаконная выдача "золотых паспортов" на Кипре, открытое письмо французских военных к Макрону

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Космический грузовик "Прогресс МС-14" отстыковался от МКС. К состоявшейся в 02:11 мск расстыковке корабль подготовили российские члены экипажа МКС - Олег Новицкий и Петр Дубров. Согласно предварительным расчётам, "Прогресс МС-14" еще около суток будет находиться на околоземной орбите.

- ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей. Американские экипажи в понедельник неоднократно делали предупреждения судам КСИР (Корпуса стражей Исламской революции Ирана), но те продолжали свои маневры на расстоянии 62 метров. Затем экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и иранские суда отошли в сторону. В ВМС США заявили, что данные действия "не соответствовали" международным правилам, регулирующим морские операции.

- Власти Кипра незаконно выдали 3,5 тыс. "золотых паспортов" родственникам инвесторов в рамках программы предоставления гражданства ЕС в обмен на инвестиции, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад независимой комиссии. Более половины из 6779 "золотых паспортов" Кипр выдал совершеннолетним родственникам инвесторов и руководству иностранных и местных компаний, несмотря на отсутствие законов, позволяющих это делать.

- Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны. Издание Valeurs actuelles опубликовало открытое письмо отставных французских генералов и офицеров к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они предупредили об угрозе расовой войны и госпереворота. Опасность, по их мнению, исходит от религиозных фанатиков и исламистов. Опубликованное обращение поддержали лидер ультраправой партии Марин Ле Пен и около 1 тыс. действующих офицеров и солдат. Министр вооруженных сил Флоренс Парли в ответ на открытое письмо напомнила, что служащим в вооруженных силах запрещено высказывать мнения по политическим либо религиозным вопросам, передает BBC News. Против нарушителей "планируется ввести санкции", добавила она.

- Российские хоккеисты уступили финнам на чемпионате мира среди юниоров. Встреча на льду Comerica Center в городе Фриско (штат Техас) завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, которые перевели игру в овертайм, забив два гола на последних минутах. Дополнительное время также не выявило победителя. В серии буллитов сильнее оказалась команда Финляндии.