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ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Военный корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы по трем иранским быстроходным катерам, которые подошли к нему на расстояние 65 метров, и катеру береговой охраны, передает ABC News.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда три быстроходных катера Корпуса стражей Исламской революции Ирана (IRGCN) приблизились к патрульному кораблю ВМС США USS Firebolt и катеру береговой охраны США Baranoff в северной части Персидского залива.

"Американские экипажи выпустили несколько предупреждений по радио с мостика на мостик и громкоговорителям, но корабли IRGCN продолжали свои маневры на близком расстоянии. Затем экипаж" Файерболта "произвел предупредительные выстрелы, и суда IRGCN отошли на безопасное расстояние от американских судов, - говорится в заявлении военных.

Корабли береговой охраны США действуют в Персидском заливе с 2003 года и находятся под контролем 55-й оперативной группы Центрального командования ВМС США.

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