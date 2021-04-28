Французские военные предупредили Макрона об опасности расовой войны

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Издание Valeurs actuelles опубликовало открытое письмо французских генералов и офицеров к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они предупредили об опасности расовой войны и госпереворота.

В этом письме свыше сотни французских отставных генералов и офицеров указывают на угрозу расовой войны, которая исходит от фанатиков и исламистов, порядки которых противоречат французской конституции.

"Насилие растет с каждым днем. Кто бы десять лет назад предсказал, что профессор когда-нибудь будет обезглавлен при выходе из своего колледжа?", - задаются вопросом авторы письма.

Они также предупреждают о возможном государственном перевороте в случае, если Макрон продолжит бездействовать.

"Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", — резюмировали отставные военные.

В октябре 2020 года в учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине (департамент Ивелин, под Парижем) исламский террорист убил и обезглавил преподавателя истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.Преступление совершил 18-летний иммигрант из России чеченского происхождения. Убийство произошло спустя несколько недель после нападения на двух сотрудников информационного агентства Premieres Lignes близ бывших помещений редакции Charlie Hebdo. Они были ранены холодным оружием. Задержанный объяснил, что он мстил за повторную публикацию в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда, но не знал, что редакция журнала переехала, и считал, что напал на ее сотрудников.

Ранее, в январе 2015 года, несколько вооруженных людей ворвались в редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo и расстреляли 12 человек, восемь из которых - журналисты. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское отделение "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Террористы выбрали редакцию Charlie Hebdo своей целью, так как издание не раз публиковало карикатуры на пророка Мухаммеда. Теракт в Charlie Hebdo положил начало серии нападений исламистов во Франции.