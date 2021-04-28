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Военные США не ожидают эскалации напряженности на границе РФ и Украины

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон не ожидает в ближайшее время усиления напряженности на границе России и Украины. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли во время выступления на форуме института Маккейна.

"Сейчас мы не ожидаем ничего драматического или неминуемого в ближайшем будущем", - сказал Милли, комментируя ситуацию на российско-украинской границе.

Он отметил, что недавно напряженность снизилась благодаря решению России уменьшить численность войск на границе с Украиной.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Шойгу поставил задачу Генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина приветствует меры по деэскалации ситуации в Донбассе.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал тогда Зеленский в твиттере.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон увеличилось число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

США РФ Украина Донбасс

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