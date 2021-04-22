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Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного округов

Военные начнут возвращаться в пункты дислокации с 23 апреля

Шойгу объявил о завершении проверки войск Южного и Западного округов
Министр обороны России Сергей Шойгу
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, с 23 апреля войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

"До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", - заявил Шойгу в четверг на совещании в Крыму.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.

По итогам совещания он поручил командующим войсками военных округов "детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации". "При этом - обеспечить выполнение требований мер безопасности и не допустить происшествий в пути следования", - отметил министр.

Кроме того, он отметил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях "Запад-2021", надо разместить в полевых парках на полигоне "Погоново", организовать их обслуживание и надежную охрану.

Кроме того, требуется "провести разбор внезапных проверок во всех звеньях управления, составить план устранения недостатков и приступить к их реализации", сказал министр.

Он распорядился поощрить всех отличившихся в ходе учений и тренировок военнослужащих.

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