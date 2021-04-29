Участники проверки боеготовности вернулись в места постоянной дислокации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Войска Северного флота, Западного и Восточного военных округов, участвовавшие в недавней проверке боеготовности, вернулись в места постоянной дислокации, сообщили командующие округами на совещании в Москве с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев уточнил, что в пункты постоянной дислокации вернулись все участники проверки, кроме одного воинского эшелона: "Завершается перевозка личного состава, вооружения и военной техники с полигона "Мулино"".

Как сообщил командующий войсками ВВО Геннадий Жидко для возвращения личного состава и техники "задействовалось свыше 50 воинских эшелонов, более 30 рейсов транспортной авиации". Вооружения и воення техника вернулись в парки и на аэродромы, "личный состав приступил к обслуживанию и постановке техники на кратковременное хранение".

Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что подразделения флота, участвовавшие во внезапной проверке войск ЗВО, вернулись в места постоянной дислокации.

Личный состав 7-ой, 76-ой и 98-ой дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вернулись после учений из Крыма в Новороссийск, Псков и Иваново, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков. Их техника и оружие будут перевезены на места к 12 мая. В Крыму в апреле прошли учения войск ЮВО и ВДВ, в которых участвовали больше 10 000 человек и 1200 единиц вооружения и воинской техники.

Как сообщил Герасимов, всего в контрольных проверках за зимний период обучения участвовало "более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники".

По указу президента 2017 года, численность российских Вооруженных сил составляет 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

"Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации", - добавил он.

"В течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных Сил на 101 полигоне проведено более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба", - сказал генерал армии. По его словам, в учениях, проходивших на всей территории России, задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы.