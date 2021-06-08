Старейший дилер почтовых марок купил самую дорогую марку в мире за $8,3 млн

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Британская фирма Stanley Gibbons, старейший в мире дилер почтовых марок, приобрела марку "Британская Гвиана" 1856 года за $8,3 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, речь идет о самой известной и самой дорогой марке в мире. Она будет выставлена во флагманском магазине Stanley Gibbons в Лондоне. Компания также намерена сделать марку доступной для широкой публики с помощью создания цифровой коллекции.

Для финансирования покупки Stanley Gibbons получила беспроцентный кредит от Phoenix S.G., которая является мажоритарным акционером компании.

"Эта покупка является новым и крайне важным шагом в возрождении старейшего в мире дилера почтовых марок", - отметил председатель совета директоров компании Гарри Уилсон.

Stanley Gibbons рассматривает возможность партнерства с Castelnau Group, которая контролируется Phoenix Asset Management Partners и собирается создать новую цифровую платформу для торговли предметами коллекционирования.

Акции Stanley Gibbons во вторник подорожали на 3,4%.