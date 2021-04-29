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Сенаторы США выступили за саммит с РФ, но против перезагрузки отношений

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сенаторы от обеих американских партий завили порталу Axios, что в целом одобряют идею саммита между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным, но выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.

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"Это должно произойти. Независимо от того, какие у нас сомнения в отношении Путина, у него куча ядерного оружия. Уже одно это означает, что мы должны каким-то образом взаимодействовать с ним", - цитирует портал сенатора-республиканца Марка Рубио.

Республиканец Ричард Берр сказал, что не видит "никаких минусов в проведении такой встречи", а демократ Бен Кардин назвал саммит "хорошей идеей", если в повестку будут включены Украина и кибератаки. Демократ Крис Мерфи отметил, что Байден "знает, когда наступит подходящее время, чтобы сесть за стол переговоров".

Тем не менее, ряд сенаторов высказались более осторожно.

"Мы видели это кино и раньше, и знаем, как пойдет диалог между президентом Байденом и президентом Путиным", - сказал республиканец Джим Риш. По его мнению, Байден не должен доверять обещаниям России, а до саммита необходимо ввести санкции против "Северного потока 2". Его точку зрения разделяет республиканец Тед Круз.

С аналогичных позиций, пишет портал, выступил Джош Хоули, который сказал, что Байден должен подтолкнуть европейских союзников "делать больше для обеспечения своей собственной безопасности, особенно в отношении России".

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес сказал Axios, что верит в способность Байдена эффективно провести саммит, хотя и не возлагает больших надежд на его результаты.

Портал отмечает, что, скорее всего, встреча двух президентов может состояться после июньского саммита "большой семерки".

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране.

16 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предложение Байдена о встрече "фактически во многом пересекается с тем предложением, которое ранее озвучивал президент Путин".

18 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что встреча Байдена и Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.

США Россия Джо Байден Владимир Путин

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