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Байден заявил, что США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией

По его мнению, Вашингтон и Москва могут сотрудничать, когда это отвечает их интересам

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу заявил, что не настроен на эскалацию в отношениях с Россией, и выразил готовность к сотрудничеству.

"Что касается России, то я очень ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", - заявил Байден, обращаясь к Конгрессу США. Текст его речи распространил Белый дом.

По словам президента США, он ответил "прямо и пропорционально" на "вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес".

"Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах", - заявил Байден.

В качестве примера такого сотрудничества РФ и США он привел продление договора СНВ и борьбу с изменением климата.

15 апреля власти США объявили о высылке десяти сотрудников дипмиссии России в Вашингтоне, ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, а также запретили американским финансовым институтам после 14 июня участвовать в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях. Москва на следующий день объявила об ответных мерах.

США Россия Джо Байден

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