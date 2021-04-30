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Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину

США фиксируют отвод части российских войск от границы с Украиной, заявил Блинкен

Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе, сообщает телеканал CBS News.

"Госсекретарь Блинкен сообщил нам, что на следующей неделе посетит Украину", - заявила ведущая телеканала.

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Заявление глава Госдепа сделал в интервью в программе "60 Минут". Блинкен также отметил, что США начали фиксировать отвод части российских войск на границе с Украиной.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Блинкена на Украину в следующем месяце.

"Тот факт, что администрация Байдена направит своего самого высокопоставленного дипломата на Украину за несколько недель до потенциального саммита (между Байденом и президентом России Владимиром Путиным - ИФ), дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает восточноевропейскую нацию и ценит ее как союзника", - сообщал телеканал.

Власти США заявляли, что считают неприемлемым наращивание численности российских военных близ границы с Украиной и расценивают это как эскалацию.

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"Наша цель заключается в том, чтобы работать с партнерами в Европе, чтобы донести, что наращивание численности войск является неприемлемым, эта эскалация неприемлема", - заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать данные об отводе российских войск от границы с Украиной. Она добавила, что не будет делать предположений насчет того, какой сигнал посылает внешнему миру российское руководство, отводя военных от границы.

Между тем, американские военные 26 апреля заявляли, что пока не могут определить, будет ли Россия отводить от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска.

"Пока рано говорить о том, отводят ли они все свои войска", - приводит слова представителя Пентагона Джона Кирби агентство Bloomberg. При этом представитель Пентагона отметил, что, по данным Вашингтона, РФ действительно уже отвела часть войск от границы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о решении завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, поставив задачу генштабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

США Украина Энтони Блинкен Вашингтон

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