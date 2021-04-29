SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Орбитальная группировка Starlink теперь превышает 1,5 тыс. космических аппаратов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/xiqbY1Bviw — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021

"Вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1503 космических аппаратов. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 7 апреля.

Запуск был осуществлен в среду 23:44 по времени Восточного побережья США (в четверг в 06:44 мск) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида). Примерно через 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в седьмой раз, через 8 минут 37 секунд после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Falcon 9"s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing this booster"s seventh launch and landing pic.twitter.com/uir08tQmMU — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2021

Cпециальные спасательные морские суда должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX ранее сообщала, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.