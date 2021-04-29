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Болгария вышлет одного российского дипломата

Болгария вышлет одного российского дипломата
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Болгарии объявили персоной нон грата одного российского дипломата, сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, София также призывает Москву "помочь в расследовании взрывов на складах" боеприпасов, происходивших ранее.

В МИД РФ уже заявили, что Москва ответит на высылку из Болгарии сотрудника посольства РФ в Софии.

20 апреля российское внешнеполитическое ведомство объявило, что два болгарских дипломата объявлены в РФ персонами нон грата. Этот шаг стал реакцией Москвы на мартовскую высылку дипломатов из Софии.

22 марта послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой была передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом. За несколько дней до высылки прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны, задержанных в рамках спецоперации в Софии, арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

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Болгария МИД

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