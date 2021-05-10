Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 10.05В России 4 888 727+8 465В мире 158 326 318+638 092

Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти ЕС выразили солидарность с Чехией и Болгарией в связи с трудностями, которые возникли в их отношениях с Россией, заявил в понедельник после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, Москва продолжает демонстрировать "модель негативных действий" в отношении ЕС. Он добавил, что отношения ЕС и России будут рассмотрены на саммите Евросоюза 25 мая.

"Все согласны, что эскалации не нужно. Мы решительно поддерживаем Чехию (недавно выславшую группу российских дипломатов - ИФ), однако не хотим, чтобы напряженность увеличивалась", - сказал Боррель, добавив, что возможность эскалации кризиса с выдворениями дипломатов сейчас не стоит на повестке дня.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работавших под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 годы четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Хроника 15 апреля – 10 мая 2021 годаДипломатическое противостояние
Чехия Болгария Жозеп Боррель

Новости по теме

Новости

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ХАМАС потребовал от Израиля вывести силы безопасности с Храмовой горы

Пандемия коронавируса

Малайзия с 12 мая введет локдаун почти на месяц

Малайзия с 12 мая введет локдаун почти на месяц

В столкновениях в Иерусалиме пострадали не менее 215 палестинцев

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 мая

США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС

Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане

WSJ сообщила о намерении США переместить войска из Афганистана в Центральную Азию

WSJ сообщила о намерении США переместить войска из Афганистана в Центральную Азию
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');