Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Власти ЕС выразили солидарность с Чехией и Болгарией в связи с трудностями, которые возникли в их отношениях с Россией, заявил в понедельник после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, Москва продолжает демонстрировать "модель негативных действий" в отношении ЕС. Он добавил, что отношения ЕС и России будут рассмотрены на саммите Евросоюза 25 мая.

"Все согласны, что эскалации не нужно. Мы решительно поддерживаем Чехию (недавно выславшую группу российских дипломатов - ИФ), однако не хотим, чтобы напряженность увеличивалась", - сказал Боррель, добавив, что возможность эскалации кризиса с выдворениями дипломатов сейчас не стоит на повестке дня.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работавших под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 годы четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.