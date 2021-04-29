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В МИД РФ будут следить за ситуацией на киргизско-таджикской границе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Москва изучает ситуацию на таджикско-киргизской границе, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она ответила на просьбу прокомментировать возникший конфликт и добавила, что расскажет подробности после консультации с экспертами.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана возникла перестрелка между военными двух стран, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадали 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения. Позже стало известно, что киргизские военные захватили погранзаставу Таджикистана.

МИД РФ Мария Захарова Таджикистан Киргизия

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