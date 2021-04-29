Киргизские силовики захватили погранзаставу Таджикистана

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что ее посты обстреляны таджикскими военными: огонь был открыт по пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши", а также пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак" и "Достук", которая загорелась.

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил, что боевые столкновения начались в еще одном приграничном с Таджикистаном районе этой области Киргизии.

В свою очередь отряд специального назначения "Бору" погранслужбы Киргизии захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Таджикистана.

Погранслужба Киргизии также сообщает, что обе страны стягивают дополнительные военные силы по всему периметру госграницы.

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран произошла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным киргизского минздрава, в ходе перестрелки с киргизской стороны пострадали 17 человек, один скончался от огнестрельного ранения.