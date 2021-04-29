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Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в эскалации конфликта на границе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Перестрелка между сотрудниками силовых структур произошла на киргизско-таджикской границе, четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев.

"Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля. В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики", - сообщил Тулаев.

По его утверждению таджикская сторона открыла огонь, после чего киргизские силовики начали стрелять. "Есть новые пострадавшие, на месте врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь и отправляют в ближайшие больницы", - добавил Тулаев.

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Одновременно пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам.

По его данным, инцидент произошел 29 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара в районе города Исфара.

В ГКНБ Киргизию в связи с этим обвинили в нарушении ранее достигнутых с Таджикистаном договоренностей и заявила, что та пытается незаконно захватить пункт "Головной".

В документе напоминается, что согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект всецело принадлежит Таджикистану и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Жители Баткенской области Киргизии распространяют видео с места событий, где слышны не прекращающиеся очереди выстрелов. К месту конфликта стягивается тяжелая военная техника.

Вместе с тем, в Бишкеке на митинг в поддержку жителей Баткенской области вышли около ста человек. Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров.

Они также предлагают составить список добровольцев, которые поедут в Баткенскую область защищать границы страны.

В ГКНБ сообщили, что глава ведомства Камчыбек Ташиев 28 апреля вылетел на лечение за рубеж.

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Ситуация на киргизско-таджикской государственной границе обострилась утром в четверг.

"29 апреля примерно с 04:40 (01:40 по Москве) в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области Киргизии (...) обстановка обострилась. Таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей ", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГКНБ.

Кроме того, отмечают киргизские пограничники, граждане Таджикистана бросают камни в киргизских граждан и принадлежащие им дома.

По данным ГКНБ, трое киргизстанцев пострадали в ходе конфликта.

В Минздраве Киргизии сообщили "Интерфаксу", что всего за медицинской помощью обратились четыре человека, трое из них госпитализированы, один получил огнестрельное ранение и находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Душанбе сообщили, что два гражданина Таджикистана были ранены в четверг в результате обстрела с киргизской стороны.

В сообщении отмечалось, что конфликт начался в среду около 16:00 на участке водораспределительного пункта "Головной". По данным таджикских властей, граждане Киргизии "начали забрасывать камнями мирных жителей" Таджикистана, в результате чего пострадали семь человек.

Маруфхан Тулаев Киргизия Таджикистан

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