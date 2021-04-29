В США расследуют загадочные инциденты, напоминающие "гаванский синдром"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американские федеральные ведомства расследуют по меньшей мере два инцидента на территории США, похожие на таки называемый "гаванский синдром", наиболее вероятной причиной которого считают "направленное" микроволновое излучение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Гаванским синдромом" условно назвали симптомы, появившиеся у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. Они стали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. В 2018 году американские дипломаты в Китае также сообщили о схожих проблемах со здоровьем. Кроме того, такие проблемы со здоровьем наблюдались и у некоторых сотрудников ЦРУ. Финансируемое правительством США исследование Национальной академии наук в конце прошлого года показало, что "направленное" микроволновое излучение является наиболее вероятной причиной симптомов.

По данным телеканала, два похожих случая зафиксировали на территории США, причем один - неподалеку от Белого дома в ноябре прошлого года. У людей были те же симптомы, что и у сотрудников разведки и дипломатов США, столкнувшихся с синдромом за рубежом. Но власти не определили, связаны ли инциденты в США и за границей между собой и кто за ними стоит.

"Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили CNN, что хотя Пентагон и другие ведомства не пришли к ясным выводам по поводу того, что случилось, факт, что такая атака могла произойти в месте, находящимся так близко к Белому дому, особенно тревожна", - отмечает телеканал.

Военные, которые проинформировали конгрессменов о случившемся в апреле, сказали, что теоретически за атаками может стоять Россия, хотя у них недостаточно информации, чтобы с уверенностью это утверждать. Еще один бывший американский чиновник, участвующий в расследовании, сказал, что специалисты подозревают и Китай.